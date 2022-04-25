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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 12:30

Мурманская область – один из лидеров по проведению мусорной реформы в Российской Федерации

На заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления вице-премьер РФ Виктория Абрамченко назвала российские регионы, где наиболее успешно проходит реформа в отрасли обращения с отходами. В число «безусловных лидеров» по оценке Виктории Абрамченко вошла и Мурманская область. 

Во многом успех реформы в регионе обеспечен реализацией крупнейшего в Арктической зоне России инфраструктурного проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2019 году в северной технологической зоне в соответствии с концессионным соглашением между правительством Мурманской области и АО «Ситиматик» были созданы полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн отходов в год, мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год и мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровске и ЗАТО г. Североморске. Общий объем инвестиций АО «Ситиматик» в создание инфраструктуры составил более 1,8 млрд рублей.

Существующая система обращения с ТКО в Мурманской области позволяет транспортировать на территорию Экотехнопарка отходы из центральных и северных районов региона. При этом более 50% твердых коммунальных отходов направляется на обработку (сортировку), а доля того, что подлежит захоронению, снижена до 73% – это почти в два раза превышает целевые показатели нацпроекта «Экология».

«Задача регионов – оперативно обеспечить выбор участков для создания мощностей и подготовить проектно-сметную документацию на строительство объектов по сортировке и утилизации. Эту работу нужно запустить как можно быстрее, чтобы уже в 2023 году начать строительство большинства новых объектов», – сказала Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

Реализуя общую стратегическую задачу, АО «Ситиматик» намерено в ближайшее время предложить правительству региона ещё один инфраструктурный проект в южной технологической зоне Кольского полуострова. Он обеспечит выполнение целевых показателей национального проекта «Экология» и позволит увеличить количество отбираемых для вторичного использования фракций за счёт производства так называемого «техногрунта».

В планах АО «Ситиматик» на ближайшую перспективу – создание на территории «Экотехнопарка» Мурманской области производства по переработке выделяемого из ТКО вторичного сырья. Работы по возведению инфраструктуры уже начались.

Фото: https://vk.com/regoperator51?z=photo-179206519_457241310%2Falbum-179206519_00%2Frev

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