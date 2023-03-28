Мурманская область – один из немногих регионов страны, в котором законодательно закреплено право на получение выплат опекунами совершеннолетних недееспособных граждан

27 марта в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области министр труда и социального развития Сергей Мякишев доложил о реализации органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.

На территории региона созданы 17 органов опеки и попечительства, целью их деятельности является обеспечение достойного уровня жизни подопечных. Главной их задачей является защита прав и законных интересов данной категории северян, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, организаций, в которые помещены подопечные, а также контроль за сохранностью их имущества и его управлением.

«Поддержка недееспособных граждан – сложное, но при этом крайне важное направление работы правительства. Закрепление на законодательном уровне Мурманской области право на получение выплат опекунами – одно из самых больших достижений в столь тонком вопросе. Отмечу, что из 50 млн рублей, направленных на выполнение государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан, 29,4 млн рублей пришлось именно на выплату вознаграждения», – пояснил глава профильного ведомства.

Говоря о контингенте, Сергей Мякишев поделился тем, что по состоянию на 1 января в органах опеки и попечительства на учете состоят 2 206 совершеннолетних граждан, из них подавляющее большинство – недееспособные (95%). Как отметил министр труда и социального развития, органы опеки решают одну из главных задач – защита прав и законных интересов данной категорий граждан. По итогам прошлого года было выявлено 166 граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства. Для сравнения в 2015 году эта цифра была в три раза меньше.

Наряду с принятием решений о жизнеустройстве подопечных, представители органов опеки защищают права подопечных в судебных заседаниях, в том числе по жизненно важным для человека имущественным вопросам.

«С одной стороны, в Мурманской области проведена объёмная работа по снижению очередности в психоневрологические интернаты. Но, вне сомнений, подопечным гораздо комфортнее находиться в семье, поэтому наряду с повышением комфорта и реконструкции учреждений, необходимо продолжить внедрение социальных мер поддержки опекунов», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, с 2020 года на территории Мурманской области действует закон, закрепляющий право опекунам совершеннолетних недееспособных граждан получать ежемесячное вознаграждение. С учётом индексации его размер в 2023 году составляет 17680 рублей.