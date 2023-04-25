Мурманская область – одна из немногих, где на постоянной основе осуществляется мониторинг эффективности работы представителей власти при взаимодействии с бизнесом

24 апреля на оперативном совещании в региональном правительстве Корпорация развития Мурманской области представила оценку эффективности инвеступолномоченных за первый квартал 2023 года. Самыми активными инвеступолномоченными в начале года стали представители Апатитов, Печенгского округа и ЗАТО города Североморска.

Среди ярких примеров помощи бизнесу была отмечена работа инвеступолномоченных по подбору помещений и земельных участков под проекты, проработке вопросов по инженерным сетям.

Напомним, с 2023 года расширены полномочия инвеступолномоченных. Их основными задачами стали оперативное рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а также проектов предпринимательской деятельности; взаимодействие с предпринимательским сообществом; анализ действующего законодательства и правоприменительной практики на предмет наличия пунктов, создающих препятствия для реализации проектов и подготовка предложений по совершенствованию; выявление и устранение причин возникновения проблем в процессе реализации проектов.

«Один из новых критериев оценки активности инвеступолномоченных в 2023 году – инициативы муниципалитетов по изменению действующего законодательства, облегчающие условия для ведения бизнеса. Здесь можно выделить работу администрации города Мурманска по установлению моратория на увеличение арендной платы за пользование муниципальным имуществом для субъектов малого и среднего предпринимательства», – сообщил и.о. генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Как сообщает региональная Корпорация развития, сегодня институты инвеступолномоченных действуют в ряде субъектов России, однако Мурманская область – одна из немногих, кто на постоянной основе осуществляет мониторинг эффективности работы представителей власти при взаимодействии с бизнесом. В марте эта практика была представлена в Москве во время обучения по внедрению нового Регионального инвестиционного стандарта, а также рекомендована к масштабированию в других регионах. То, что институт инвеступолномоченных доказывает свою эффективность отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я на выездах в муниципалитетах постоянно спрашиваю предпринимателей, как взаимодействуют с ними инвеступолномоченные. Исходя из ответов можно сделать вывод, что система работает, - прокомментировал результаты работы инвеступолномоченных Андрей Чибис, – Хочу попросить все наши команды муниципалитетов стараться в ручном режиме сопровождать проекты. Без реального сопровождения предпринимателей не будет эффекта от преференций».

Напомним, инвеступолномоченными назначаются государственные и муниципальные служащие из числа руководителей и их заместителей. Их имена и способы связи с ними можно найти на Инвестиционном портале Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru