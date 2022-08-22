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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 10:15

Мурманская область – первая среди регионов Северо-Запада по доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в интернет

Мурманская область – первая среди регионов Северо-Западного федерального округа по доле домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет. Об этом в ходе выступления на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге сообщил заместитель министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский. По итогам работы за 2021 год этот показатель в регионе составляет 88,8%.

«В Мурманской области высокоскоростным доступом к сети Интернет обеспечены 482 социально значимых объекта, включая 150 объектов здравоохранения и 162 школы. Так, за трехлётний период 2019-2021 годов было подключено 106 социально значимых объектов», – отметил Александр Карельский.

В рамках реализации федеральных и региональных проектов и взаимодействия правительства Мурманской области с операторами связи за последние три года на территории региона для ряда населенных пунктов стали доступны современные технологии подключения к сети Интернет.

Например, с приходом волоконно-оптических линий связи в Териберку появилась возможность обеспечить качественную связь как для местных жителей, так и для туристов. А совместная работа оператора связи, муниципальных и региональных органов власти обеспечила современными услугами связи посёлки Ёна и Ёнский Ковдорского района, а также Туманный Кольского района.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, заместитель министра подчеркнул, что, несмотря на достигнутые показатели, впереди еще много работы. Для увеличения зоны охвата современными услугами связи удаленных и труднодоступных населенных пунктов Мурманской области, а также региональных и муниципальных автомобильных дорог в 2022-2024 годах на субсидирование операторов связи выделено 180 миллионов рублей.

 

 

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