Мурманская область – регион, где регулярно расширяется комплекс мер поддержки семей – Татьяна Кусайко

На площадке Министерства труда и социального развития Мурманской области прошёл круглый стол с представителями общественных организаций на тему оценки целостности предоставляемых мер поддержки семьям с детьми. Модератором встречи выступила первый заместитель профильного министерства, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Виденеева.

В работе круглого стола приняли участие общественная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга», организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана» и «Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей - инвалидов «Надежда». Особое внимание было уделено вопросам развития поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, предоставления транспортных льгот для перевозки детей с инвалидностью и порядка расчета льгот с учётом налоговых вычетов.

Дистанционно участие в круглом столе приняла сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко.

«Мурманская область – это тот регион, где регулярно расширяется комплекс мер поддержки семей. При любой возможности обсуждения этого вопроса на федеральном уровне у меня есть возможность поделиться наработанным опытом», – отметила в приветственном слове сенатор.

«На сегодняшний день в регионе выстроен комплекс поддержки семей с детьми: он насчитывает 20 видов выплат. Из них 13 предоставляются за счет регионального бюджета. Общие расходы составляют на 2021 год 6,65 млрд рублей, в том числе 3,35 млрд. рублей из областного бюджета. Порядка 64 тысяч семей являются получателями различных мер поддержки. Социальная поддержка предоставляется как с учетом нуждаемости, так и без учета доходов семьи», - пояснила Светлана Виденеева.

«Главная цель такой поддержки — обеспечить демографический подъём и дать семьям уверенность в завтрашнем дне, - подчеркнула она.

Участники встречи получили подробные консультации от сенатора и регионального координатора по всем волнующим их вопросам.

Мероприятие состоялось в рамках Недели приёмов граждан по вопросам материнства и детства