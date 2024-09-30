«Мурманская область – регион молодых»: губернатор Андрей Чибис на открытии молодёжного форума «Территория свободного развития»

28 сентября в Мурманской областной научной библиотеке проходил VIII мурманский городской молодёжный форум «Территория свободного развития». С приветственным словом к участникам обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманск – форпост нашей страны, форпост в Арктике и флагман экономического развития. Нам важно, чтобы вы понимали, что здесь делать, куда пойти учиться, где работать. Для этого мы определили топ-20 профессий, за которые десятилетиями будут платить большие деньги. Нам очень важно, чтобы вы правда хотели, несмотря на полярную ночь и суровый климат, остаться тут жить, сделать себя в Арктике, оставить свой след в истории. Я желаю вам быть настоящими, стремиться и направлять всю свою энергию, харизму и активность в дела. Чтобы то, что вы делаете, вам нравилось и, самое главное, приносило пользу обществу, региону, стране. Мурманская область – это регион молодых, ведь с момента появления города и региона именно молодые ребята осваивали эту территорию. И сегодня наша область опять на подъёме. А для реализации всех задуманных проектов нужны сильные, мощные и активные ребята. Желаю вам успехов на выбранном пути! Впитывайте всё полезное, развивайтесь, учитесь, делайте!», – обратился глава региона к участникам форума.

Форум «Территория свободного развития» объединил порядка 250 молодых мурманчан. Для них в течение дня работали тренинги, тренд-сессии, мастер-классы и интенсивы, на которых поднимались вопросы психологии, семьи, социального взаимодействия и творчества.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин ознакомились с работой площадок в Мурманской областной научной библиотеке, пообщались с участниками и организаторами.

Также в рамках мероприятия площадки работали в общественном пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Мурманске и военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Вместе с традиционными площадками форума в этом году организаторы подготовили новые направления: «Территория семьи» (теоретический и практический блок занятий по распознаванию своих чувств и эмоций для родителей и детей от профессионального психолога), «Искусство быть вдвоём» (тренинги для семейных пар и тех, кто хочет построить крепкие и доверительные отношения со своей второй половинкой), «Нейротерритория» (лекции, посвящённые работе с нейросетями для решения творческих и рабочих задач, а также ведению каналов в Телеграм).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/