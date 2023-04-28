Мурманская область – регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) опубликовал итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год, составленный по инициативе Министерства финансов Российской Федерации. По результатам рейтинга за 2022 год Мурманская область отнесена к группе А – регион с «очень высоким уровень открытости бюджетных данных».

В рейтинге оценивается работа регионов по обеспечению открытости информации об управлении общественными финансами, содержание и доступность бюджетных документов, а также использование отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе.

Оценка проводилась по 76 показателям в рамках 11 разделов. Набранные 124 балла позволили региону войти в лучшую из пяти групп рейтинга.

Как сообщает региональное Министерство финансов, высокий уровень открытости бюджетных данных обеспечен благодаря постоянной работе и эффективному взаимодействию региональных Минфина и органов исполнительной власти, Мурманской областной Думы и Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Кроме того, значимую роль в повышении открытости информации об общественных финансах выполняет Объединенный общественный совет, постоянно действующий при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области.

В текущем финансовом году работа региона по повышению открытости бюджетных данных будет продолжена с учётом обновленных требований федерального центра.

С результатами годового рейтинга субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте НИФИ по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru