Мурманская область – регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) опубликован итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год, составленный по заказу Министерства финансов Российской Федерации.

По результатам рейтинга Мурманская область сохранила свою позицию в самой высокой группе рейтинга – группе А «очень высокий уровень открытости бюджетных данных», заняв при этом одну из лидирующих позиций по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, в рейтинге оценивается работа регионов по обеспечению открытости информации об управлении общественными финансами, содержание и доступность бюджетных документов, а также использование отдельных инструментов общественного участия в бюджетном процессе.

Высокий уровень открытости бюджетных данных обеспечен благодаря постоянной работе и эффективному взаимодействию региональных Минфина и органов исполнительной власти, Мурманской областной Думы и Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Кроме того, значимую роль в повышении открытости информации об общественных финансах выполняет Объединенный общественный совет, постоянно действующий при Министерстве финансов Мурманской области, комитете государственного и финансового контроля Мурманской области, комитете по конкурентной политике Мурманской области.

В текущем финансовом году работа региона по повышению открытости бюджетных данных будет продолжена с учётом обновленных требований федерального центра.

С результатами годового рейтинга субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте НИФИ по ссылке: http://www.nifi.ru/ru/rating.