Мурманская область – регион с высоким уровнем долговой устойчивости: таковы итоги ежегодной оценки субъектов Федерации по итогам работы за 2020 год, проведенной Министерством финансов РФ.

Субъекты с высоким уровнем долговой устойчивости освобождаются от необходимости согласования с Минфином России региональных программ заимствований и гарантий.

Как сообщает региональное Министерство финансов, в текущем году Мурманская область сохраняет безопасный уровень долговой нагрузки, по состоянию на 01.10.2021 года государственный долг региона составил 13,2 млрд рублей, в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 12,8 млрд рублей, по государственной гарантии – 0,4 млрд рублей. Задолженность по кредитам, полученным от кредитных организаций, отсутствует.