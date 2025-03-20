Мурманская область – среди лидеров по объёму погрузки удобрений с начала 2025 года

Объём погрузки удобрений на сети РЖД с начала 2025 года достиг 12 млн тонн, что на 8,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает пресс-служба компании, из 7,3 млн тонн перевезённых на экспорт удобрений 5,9 млн тонн были отправлены морем через порты Северо-Запада (5,3 млн тонн), Юга (665,5 тысячи тонн) и Дальнего Востока (22,1 тысячи тонн). Уточняется, что показатели отправки данного груза через порты Северо-Запада выросли в 1,45 раза, через порты Юга — на 26%, а через порты Дальнего Востока — на 22,6%.

В пресс-службе РЖД пояснили, что через погранпереходы на экспорт отправили 1,4 млн тонн (+28,3%) удобрений. Лидерами по объёму погрузки с начала 2025 года стали Пермский край (3,2 млн тонн), Мурманская область (2,4 млн тонн) и Вологодская область (1,1 млн тонн).