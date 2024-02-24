Мурманская область – среди победителей III Всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards»

21 февраля в Санкт-Петербурге на территории Брусницын Холла состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards».

Организаторами выступили комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр». Учредители премии: ФРОС «Регион ПР» и ООО «Консалтинг-Тур».

Всероссийская туристическая премия «Russian Travel Awards» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, вручается по итогам прошедшего года.

20 февраля состоялись публичные выступления 44 регионов страны в 20 официальных номинациях. Представленные в финале регионы были отобраны в шорт-лист благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Мурманская область была представлена в пяти номинациях: I место – «Территория Арктического туризма»; I место – «Территория автотуризма»; II место – «Территория гастрономического туризма»; II место – «Лучший туристский маркетинг региона».

Как сообщает региональный комитет по туризму, также Мурманская область получила специальную награду за стремление к качеству и деловому совершенству.

Всероссийская туристическая премия «Russian Travel Awards» учреждена в 2022 году и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Вручается регионам по итогам прошедшего года.

Фото: https://gov-murman.ru