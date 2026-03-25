Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 13:00

Мурманская область – среди регионов с высоким числом зимних травм на улицах

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения по полисам НС в зимний сезон 2025–2026 гг. и выяснила, что в регионе 9% страховых случаев по НС этой зимой были связаны с травмами, полученными на улице.

За зимний сезон компания урегулировала несколько тысяч страховых случаев, связанных с уличным травматизмом. Пик обращений пришёлся на январь, когда количество заявлений по травмам, полученным на улице, оказалось на 18% выше среднего месячного показателя сезона.

Более высокий показатель зафиксирован в Камчатском крае (14%), Пермском крае (12%) и Архангельской области (11%). Санкт-Петербург занял четвертое место с показателем 10%. В Москве и Московской области, а также в Свердловской области показатель составил 8%, в Краснодарском крае – 6%.

Место

Регион

Доля уличных зимних травм, % от всех НС в регионе

1

Камчатский край

14%

2

Пермский край

12%

3

Архангельская область

11%

4

Санкт-Петербург

10%

5

Мурманская область

9%

6

Москва и Московская область

8%

7

Свердловская область

8%

8

Краснодарский край

6%

Наиболее частой причиной обращений стали падения на тротуарах и во дворах из-за гололеда – 61% всех зимних уличных травм. Ещё 14% случаев были связаны со сходом снега и наледи с крыш, 8% – с переохлаждением и обморожениями.

Более 40% зимних уличных травм пришлось на возрастную группу 30–49 лет. Около трети обращений зафиксировано среди клиентов старше 50 лет.

Средняя выплата по случаям зимнего травматизма составила около 45 тысяч рублей. При тяжёлых переломах компенсации достигали 100–130 тысяч рублей. Чаще всего фиксировались переломы лучевой кости (около 30% случаев), переломы лодыжек (порядка 25%), травмы плечевого пояса (до 20%) и сотрясения головного мозга (около 10%).

«Зимой количество уличных травм традиционно увеличивается. В северных регионах чаще происходят падения на льду, в крупных городах заметную роль играет сход снега и высокая нагрузка на пешеходную инфраструктуру. Полис страхования от несчастных случаев позволяет получить финансовую поддержку в период восстановления после травмы и временной утраты трудоспособности», – говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

