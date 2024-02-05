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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.24 13:30

Мурманская область – среди шести регионов, чьи меры соцподдержки медработников включены Минздравом России в лучшие практики

Мурманская область представила в рамках Дня здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» информацию о губернаторском проекте «Курс на север» и действующих мерах соцподдержки для медицинских работников.

«Мурманская область – среди шести регионов, чьи меры соцподдержки медработников были отмечены Минздравом России как лучшие практики по итогам 2023 года. Кроме новых проектов, направленных на сохранение здоровья населения, мы представили на выставке информацию о мерах соцподдержки для медработников, чтобы показать привлекательность Мурманской области для трудоустройства, прежде всего для студентов медицинских вузов, которые посетят выставку», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Сегодня в Мурманской области реализуется порядка двух десятков мер соцподдержки медработников, направленных как на привлечение в регион врачей, так и на перспективную подготовку кадров.

При трудоустройстве в Мурманской области врач может получить от 1 до 3 миллионов рублей.

Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» и могут получить сертификат на 1,5 миллиона рублей на строительство или покупку собственного дома. А также единовременную выплату в размере 50% от стоимости жилья.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, медработники обеспечиваются служебным жильём. В 2023 году служебное жильё предоставлено более 90 специалистам. Также медицинские работники получают компенсацию оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета в размере до 25 тысяч рублей в месяц. А студентам-целевикам компенсируют проезд к месту практики на территории области и обратно.

Благодаря действующим мерам соцподдержки в 2023 году в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, стало больше на 119 врачей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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