Мурманская область — участник торжественной церемонии открытия Года единства народов России

Сегодня Мурманская область присоединилась к общероссийскому празднованию Года единства народов России — торжественное открытие состоялось в Национальном центре «Россия» в Москве в рамках марафона «Россия — семья семей». Мероприятие объединило участников из 89 регионов: молодёжные и семейные команды, представителей разных народов страны, в том числе Кольского Заполярья.

В нашем регионе представители национальных объединений и молодые семьи собрались в Центре управления регионом для совместного просмотра трансляции торжества и проведения собственной программы. Центральным событием стала «Народная вечёрка» - хоровод дружбы, в котором под руководством регионального представителя Фестивального движения «Хороводы России» Елены Титаренко представители разных национальностей в своих национальных костюмах исполнили традиционный хоровод, символизируя культурное многообразие и единство нашего региона.

«В Кольском Заполярье проживают представители 120 национальностей. Мурманская область – общий дом для представителей многих народов, и наша сила заключается в сплочённости и взаимном уважении, что особенно важно для стабильности и безопасности стратегического форпоста в Арктике, которым является наш регион. Национальное единство — главная опора суверенитета нашей страны. Мы, продолжаем работать в тесном диалоге с национально‑культурными объединениями, воспитывать уважение к традициям разных народов и защищать историческую правду, чтобы передать будущим поколениям мирную, единую и процветающую Родину», – сказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Всероссийская акция наглядно продемонстрировала приверженность всех регионов к идеям мира, согласия и взаимного уважения.

Официальным символом Года единства народов России выбран памятник Минину и Пожарскому, как образ, отражающий силу общего исторического опыта и способность объединяться ради будущего.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561798/#&gid=1&pid=2