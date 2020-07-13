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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 16:05

Мурманская область – участник Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России

Два проекта от Мурманской области принимают участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Федерального агентства по туризму РФ. В числе основных задач – поддержка проектов развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ); привлечение региональных междисциплинарных команд, способных разработать мастер-планы туристско-рекреационных кластеров; организация методической поддержки и обучения участников для создания конкурентоспособного продукта; вовлечение граждан в развитие территорий.

Представленные на конкурс проект «Хибины для всех» направлен на развитие одного из ключевых туристических брендов региона – Хибинского горного массива. Команду проекта возглавляет заместитель губернатора Ольга Кузнецова, координатором выступает региональный комитет по туризму Мурманской области. В команду вошли представители Лапландского природного заповедника, Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, администрации Кировска, региональной Дирекции ООПТ, а также эксперты в сфере экологического туризма, особо охраняемых природных территорий, архитектуры и проектирования, экономики и финансового планирования и других.

Проект «Зелёный пояс Фенноскандии. Кайта» направлен на сохранение и развитие части уникального приграничного объекта – пояса лесов по обе стороны границы России, Финляндии и Норвегии протяженностью почти 1500 км, который протянулся от берегов Балтийского до побережья Баренцева моря.

В команду проекта, которую возглавляет глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, вошли представители администрации муниципального образования, регионального министерства природных ресурсов и экологии, Центра городского развития Мурманской области, региональной Дирекции ООПТ, комитета по туризму Мурманской области, МХК «Еврохим» и профильные эксперты.

28 июля на заседании конкурсной комиссии будут выбраны 30 лучших заявок. Представившие их команды получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и представить их на втором этапе конкурса. В октябре будут выбраны десять победителей – пилотные территории по развитию экологического туризма.

 

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