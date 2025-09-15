Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 13:00
Мурманская область – в числе лидеров по объёму погрузки удобрений на сети РЖД в январе–августе 2025 года
Всего по сети РЖД за 8 месяцев 2025 года отправлено 46,9 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Как сообщает пресс-служба РЖД, на экспорт погружено 28,2 млн тонн, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть (23,6 млн тонн, +22%) отправилась в направлении портов: Северо-Запада — 20,9 млн тонн (+25,5%) и Юга – 2,7 млн тонн (+1,7%).
Через погранпереходы на экспорт отправили 4,6 млн тонн (+33,3%).
Лидерами по объёму погрузки стали Пермский край (12,6 млн тонн, +3%), Мурманская область (10,2 млн тонн, +1,1%) и Вологодская область (4,1 млн тонн, +22,5%).
