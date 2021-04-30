Мурманская область – в числе лидеров по производству товарной аквакультуры

Производство товарной аквакультуры в России по итогам первого квартала 2021 года превысило 150,6 тысячи тонн – это на 33,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (112,8 тысячи тонн).

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, лидерами в производстве аквакультуры стали регионы Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов – здесь произведено более половины общего объёма продукции – 50,5 тысячи тонн (+28%) и 46,3 тысячи тонн (+90%).

Среди регионов, где выращено больше всего товарной продукции: Приморский край – 50,4 тысячи тонн (+28%), Мурманская область – 37,5 тысячи тонн (в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года) Астраханская область – 14,5 тысячи тонн (+42%), Краснодарский край – 12,9 тысячи тонн (+12%), Ростовская область – 7,1 тысячи тонн (+55%), Ленинградская область – 5,4 тысячи тонн (+2,5%), Ставропольский край – 3,6 тысячи тонн (+51%), Республика Крым – 3,4 тысячи тонн (+36%), Кабардино-Балкарская Республика – 3 тысячи тонн (на уровне 2020 года), Республика Карелия – 2,4 тысячи тонн (+50%), Саратовская область – 1,1 тысячи тонн (+1,1%), Тюменская область – 1,1 тысячи тонн (+14%).