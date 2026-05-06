Мурманская область – в числе лидеров в СЗФО по протяженности коммунальных сетей, обновлённых при поддержке федерального бюджета

Мурманская область – в тройке лидеров в Северо-Западном федеральном округе по протяженности коммунальных сетей, обновленных при поддержке федерального правительства по двум программам: 43 км с 2022 года. Об этом вчера сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, отметив, что правительство страны активно поддерживает регионы из федерального бюджета, а также предоставляя льготные займы за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Замена старых сетей и строительство новых объектов ЖКХ помогает снизить аварийность, обеспечить надёжное водоснабжение и отопление в домах. К сожалению, за предыдущие годы здесь накопилось немало проблем, связанных с высоким износом инфраструктуры и многолетней недофинансированностью. Но мы планомерно занимаемся исправлением ситуации, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работа ведётся по всей стране. Например, в Северо-Западном федеральном округе только по двум программам модернизации ЖКХ с 2022 года построили и обновили 131 объект ЖКХ, в том числе заменили 251 км коммунальных сетей», – сказал Марат Хуснуллин. Реализацию обеих программ с привлечением средств ФНБ и федерального бюджета курирует Минстрой России, а оператором выступает Фонд развития территорий.

Отметим, масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры в регионе ведётся на постоянно основе также в рамках народной программы «На Севере – жить!», программы реновации ЗАТО, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Всего за 7 лет в Мурманской области заменено порядка 375 км инженерных сетей тепло- и водоснабжения. Завершается замена трубопровода централизованной системы теплоснабжения в Сафоново.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в рамках реализации трёх приоритетных объектов водоснабжения в Мурманске и Кольском округе будет заменено свыше 14 км инженерных коммуникаций. Основное внимание будет уделено магистральным трубопроводам и ключевым водоводам. В том числе капитально отремонтируют водовод между Междуречьем и Мишуково, проведут работы на водоводах Кольского проспекта и Нижне-Ростинского шоссе, проложат сети на улице Шабалина.

