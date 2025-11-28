Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Каждый из 89 регионов России представил наиболее значимые проекты, направленные на продвижение книги и чтения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманская область вошла в число лауреатов, разделив это звание с Москвой и Кировской областью. Победителем конкурса и «Литературным флагманом России» стала Курская область.

Наш регион представил на конкурс масштабный проект «На Севере — читать!». Проект направлен на создание молодёжных и семейных пространств для вовлечения всех категорий северян в мир книги и чтения. Он получил высокую оценку экспертов и позволил региону войти в число победителей.

Диплом лауреата директору Мурманской областной научной библиотеки Светлане Баскаковой вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Напомним, конкурс проводится Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285233%2Fwall-139605315_31483