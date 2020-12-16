Мурманская область – в числе лучших по доступности мест в детских садах для детей до трёх лет

В комитете по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ под председательством замглавы ведомства Виктора Смирнова вчера состоялось совещание по обеспечению местами в дошкольных образовательных организациях детей до трёх лет.

По видеосвязи участие в совещании приняла министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. Мурманская область отмечена в числе 13 лучших субъектов РФ по доступности мест в детсадах для детей до трёх лет, где показатели доступности составляют от 99,51 до 100%.