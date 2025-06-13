Мурманская область – в числе пилотных регионов всероссийской программы «ПроЕДУ по России!»

На площадке Международного туристического форума «Путешествуй» на ВДНХ состоялась сессия «ПроЕДУ по России! Вкус как стратегия: создание регионами гастрономической идентичности». Организатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив.

Мурманская область вошла в число одиннадцати пилотных регионов, выбранных для участия во всероссийской программе «ПроЕДУ по России!». Программа ставит перед собой цель сохранить и развить уникальные гастрономические традиции разных уголков России, сформировать узнаваемые гастрономические бренды, характерные для каждого конкретного региона. Участие в проекте позволит повысить привлекательность отечественных туристических направлений, укрепит интерес гостей к местной кухне и культурному наследию различных территорий, станет важным фактором роста популярности внутренних маршрутов путешествий.

«Всероссийская программа «ПроЕДУ по России!» — уникальный шанс показать богатство гастрономической культуры нашей страны. Участие Мурманской области в этой программе имеет большое значение для развития регионального туризма и укрепления интереса к нашим уникальным гастрономическим брендам. Это возможность продемонстрировать туристам всю красоту и разнообразие нашей арктической кухни, богатой традициями коренных народов и особенностями жизни в условиях Арктики», – отметил заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

В рамках подготовки к выбору пилотов рабочая группа программы проанализировала более 70 гастрономических паспортов, составленных регионами по единой методике. Документы отражают вкусовую идентичность территорий, включая локальные

продукты, кулинарные традиции, событийную повестку и точки роста гастроиндустрии. Критериями отбора пилотных регионов стали объективность и полнота самооценки, командная вовлеченность, наличие стратегического подхода к развитию гастротуризма.

В ближайшие месяцы регионы вместе с командой программы приступят к разработке гастрономических кодов: от аналитики и брендирования до создания маршрутов и сервисов. Планируется, что пилоты станут наставниками для других субъектов, передавая опыт и инструменты развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548373/#&gid=1&pid=2