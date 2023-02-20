Мурманская область – в числе победителей Всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards»

17 февраля в Санкт-Петербурге на площадке отеля «Вавельберг» состоялась торжественная церемония награждения II Всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards».

Организаторами выступили комитет по развитию туризма и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро». Учредители премии — ФРОС «Region PR» и ООО «Консалтинг-Тур».

Всероссийская туристическая премия «Russian Travel Awards» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, вручается по итогам прошедшего года.

16 февраля на территории отеля «Англетер» состоялись публичные выступления 42 регионов страны в 19 официальных номинациях. Регионы получили право на участие в финале благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Мурманская область была представлена в пяти номинациях: I место – Территория гастрономического туризма; I место – Территория Арктического туризма; I место – Территория приключенческого туризма; II место – Территория горнолыжного туризма; III место – Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства.

Как сообщает региональный комитет по туризму, с победителями в иных номинациях можно ознакомиться на сайте премии.

Всероссийская туристическая премия «Russian Travel Awards» учреждена в 2022 году и направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Вручается регионам по итогам прошедшего года.

Фото: https://gov-murman.ru