Мурманская область – в десятке лучших регионов по работе в соцсетях

Министерство цифрового развития РФ представило рейтинг регионов страны по работе в социальных сетях по итогам 2023 года. Рейтинг включает показатели по созданию и качеству ведения официальных страниц. Заполярье заняло в нём 7 место.

«Результат, который Мурманской области удалось показать в 2023 году, это, прежде всего, кропотливый ежедневный труд каждого из администраторов официальных страниц. Важно отметить, что в своём большинстве ведение госпаблика является дополнительной нагрузкой, однако эта работа творческая, интересная и быстро вовлекает. В нашем регионе выстроена системная работа по обучению администраторов госпабликов. Например, в прошлом году мы провели 25 мероприятий. Эту работу будем, безусловно, продолжать», – подчеркнула министр информационной политики Мурманской области Ольга Степакова.

Госпаблики – это страницы органов власти и бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, детских садов, школ, учреждений культуры и спорта и других в социальных сетях. В Мурманской области активно ведутся 955 официальных сообществ, в которых публикуется почти 20 тысяч постов в неделю.

«Почти тысяча госпабликов оперативно информирует о жизни городов и районов Мурманской области, они помогают решить проблемы, о которых сообщают жители. Госпаблики – это мощный канал коммуникации, значение которого с каждым днём повышается как для северян, так и для органов государственной власти», – отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Популярность госпабликов связана с их удобством – актуальные и проверенные новости всегда под рукой. Также в госпабликах размещены виджеты платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», с помощью которых можно получить ответ на свой вопрос или высказать мнение по актуальным темам прямо на странице ведомства.

Как отметили в Минцифре России, госпаблики позволяют гражданам получить актуальную и достоверную информацию о работе государственных организаций удобным способом – через соцсети.

Напомним, федеральный рейтинг разработан Минцифры России совместно с АНО «Диалог Регионы» и включает ряд показателей, в том числе по качеству ведения официальных сообществ.