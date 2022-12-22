Мурманская область – в пятёрке лидеров среди регионов страны по количеству созданных библиотек нового поколения

Итоги работы библиотек региона в 2022 году стали темой заседания Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, которое прошло в областной научной библиотеке.

В 2022 году северяне стали посещать библиотеки чаще – количество посещений учреждений выросло на 8% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на сегодняшний день Мурманская область занимает четвертое место в России и первое место по Северо-Западу по количеству созданных библиотек нового поколения – сегодня в регионе работает модернизированных 19 библиотек в 14 муниципалитетах.

Библиотеки Кольского Заполярья известны и авторитетны за пределами региона: в сентябре во второй Всероссийской акции «Литературный диктант» участвовали более 26 тысяч человек из 20 стран, более 50 специалистов приехали к нам на Всероссийскую конференцию «Адаптированный туризм как ресурс формирования историко-культурного познания для лиц с ограниченными возможностями здоровья: современные технологии и практики специальной библиотеки», а в ноябре десятки детских библиотек России участвовали в III Межрегиональном фестивале библиотек, обслуживающих детей и юношество «БиблиоЛиК: библиотеки, люди, книги».

«Библиотеки – настоящий локомотив заполярной культуры. День за день, год за годом работники сферы доказывают, что в этих культурных учреждениях ярко, интересно и динамично. Пространства обновляются, пополняются книжные фонды, при федеральной поддержке реализуются креативные проекты – и в результате мы видим, что число посещений библиотек северянами растет», – отметила глава регионального Минкульта Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участники заседания обсудили актуальные вопросы развития библиотечного дела в регионе, а также инновационные проектные и грантовые практики библиотек Кольского Заполярья. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в Мурманске Всероссийского библиотечного конгресса: XXVII Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. В связи с актуальными изменениями в законодательстве обсуждались вопросы деятельности библиотек в правовом пространстве.

Фото: https://gov-murman.ru