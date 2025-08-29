Вчера на августовской встрече с педагогическими работниками губернатор Андрей Чибис рассказал о преобразованиях образовательной инфраструктуры колледжей региона.

В 2025 году обновление коснётся 47 организаций СПО. Капитальный ремонт идёт в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота и Мончегорском политехническом колледже. Ещё 13 обновленных пространств откроются в рамках соглашения правительства Мурманской области с предприятиями, 14 колледжей реализуют гранты на развитие студенческих спортивных клубов.

Кроме того, в 2025 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжей региона дополнительно появилось 17 современных лабораторий.

«Мурманская область – в пятёрке лучших регионов по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». Во многом поэтому мы продолжаем получать дополнительные средства федерального бюджета на развитие сферы образования», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в федеральный проект «Профессионалитет» включены 17 региональных колледжей. Одно из ключевых преимуществ проекта – трудоустройство не менее 85% выпускников на предприятия-партнеры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/