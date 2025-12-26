Мурманская область – в пятерке лучших регионов по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 25 декабря Президент России Владимир Путин провёл в Кремле заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации. Президент обратил особое внимание региональных команд, правительства страны, представителей всех отраслей на долгосрочный кадровый прогноз, технологическую трансформацию и роль искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни.

«Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров. Это важнейшая задача для государства, бизнеса, системы образования. Для её решения нам необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая сама должна постоянно меняться вместе с прогрессом в экономике, технологиях, в науке», – сказал президент.

Комментируя итоги заседания, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область уже успешно движется в этом направлении: команда региона делает всё возможное, чтобы обеспечить Арктику востребованными и профессиональными кадрами.

«В рамках плана «На Севере – Жить!» мы создаём непрерывный путь обучения – от школы до первой работы. В Мурманской области готовят нужных для Арктики специалистов: профильные классы в школах, специальные направления в Губернаторском лицее, колледжах и Мурманском арктическом университете. В следующем году усилим работу по внедрению в образовательные программы темы искусственного интеллекта. Мы уже сделали в этом направлении первые важные шаги: утвердили стратегию развития МАУ до 2030 года как первого AI-native университета в стране. А в первом в России Центре научно-технологического творчества «Родина» – по уникальной программе будем готовить ИИ-специалистов с самого раннего возраста. Будем работать дальше. Профильных заместителей и министров прошу взять вопрос в работу уже сейчас. Подумайте, как сделать это максимально эффективно», – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что работа по развитию системы образования региона ведётся при поддержке главы государства, федерального правительства, Министерства науки и высшего образования России. В том числе активно модернизируют образовательные учреждения в плотном сотрудничестве с компаниями-партнерами.

Отметим, в этом году в Мурманской области обновили более 500 пространств – от детсадов до МАУ, в том числе в рамках программ «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект». На эти цели направлено более 4 млрд рублей, треть средств – из областного бюджета.

1 сентября открыл двери Губернаторский лицей, где готовят специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии.

Мурманская область – в пятерке лучших регионов по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет» в колледжах и учреждениях СПО. В его рамках активно обновляют лаборатории и образовательные пространства, создают специализированные кластеры. Одно из ключевых преимуществ проекта – трудоустройство не менее 85% выпускников на предприятия, которые являются индустриальными партнерами проекта.

По поручению президента в Мурманской области создают новый студенческий кампус на базе МАУ. С такой инициативой ранее выступил губернатор Андрей Чибис. В рамках первого этапа в этом году открыт новый Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна – это первый объект создаваемого Берегового учебно-тренажерного центра в рамках кампуса.

