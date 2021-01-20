Мурманская область – в топ-10 по стране по организации записи на вакцинацию от коронавируса онлайн

Мурманская область вошла в список десяти лучших регионов России по количеству записей на вакцинацию от COVID-19 через Единый портал госуслуг. Приятной новостью поделился с коллегами губернатор региона Андрей Чибис в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу 19 января.

«Хочу поблагодарить Минздрав и Оксану Николаевну Демченко за быструю и эффективную организацию старта массовой вакцинации. Приоритетные категории мы прививаем достаточно давно, а с понедельника, с учётом решения президента, начали вакцинацию населения. Более 1700 человек у нас уже привито, электронная запись работает, открыто уже 10 прививочных пунктов. В наличии почти 4000 доз вакцины «Спутник V», в выходные получим ещё 5000, 16 тысяч до конца января, и 30 тысяч ожидаем в феврале», – сообщил глава Мурманской области, открывая совещание.

Губернатор также сделал особый акцент на нуждах пожилых людей, не всегда имеющих доступ в Интернет и навыки пользования компьютером. В настоящее время северяне старшего поколения могут записаться на прививку через своего лечащего врача. Андрей Чибис дал первому вице-губернатору Оксане Демченко и Министерству цифрового развития региона поручение проработать вопрос дополнительных способов записи на вакцинацию для граждан преклонного возраста, например, по телефону.

По словам главы управления Роспотребнадзора по Мурманской области Лены Лукичёвой, прививочная кампания против гриппа, в ходе которой было вакцинировано более 60% населения региона, дала положительный результат – в Заполярье, в отличие от ряда других регионов страны, пока не регистрируется массовой заболеваемости гриппом Б.

«Что касается ковида, то стабилизировалась ситуация в Мончегорске и Оленегорске – там роста нет. Стабильной остаётся ситуация в Североморске. Основная заболеваемость по-прежнему в Мурманске», – отметила Лена Лукичёва.

На заседании штаба также было указано, что текущая неделя должна показать, как повлияли на уровень заболеваемости новогодние праздники, – контрольный срок в 14 дней с окончания каникул истекает в воскресенье, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.