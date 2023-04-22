Мурманская область – в топ-3 среди регионов России по реализации программ молодёжной политики в 2022 году, соответствующий рейтинг составлен Федеральным агентством по делам молодёжи. Об этом в ходе вчерашнего заседания регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

Среди критериев оценки – реализация программ молодёжной политики, выполнение ключевых показателей эффективности, участие в проектах Росмолодёжи и партнёрских организаций.

«Для сравнения, в 2019 году Мурманская область занимала 63 место в данном рейтинге. А сегодня мы в тройке лидеров. Это достойный результат. Благодарю коллег за системную работу: и команду правительства, и муниципальные команды», – отметил губернатор Андрей Чибис в ходе заседания правительства.

В числе ключевых проектов для развития и поддержки молодёжи, реализуемых в регионе, глава региона отметил создание уникальной сети пространств «СОПКИ».

За 2 года открыто 17 молодёжных пространств в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, ЗАТО Александровск, Видяево, Североморске, а также других муниципалитетах. Также открыты пространства «Сопки.Добро» и «СопкиАрт». В 2022 году в «СОПКАХ» проведено 2,6 тысячи мероприятий, в которых насчитывается почти 100 тысяч посещений. Кроме того, работают 7 молодёжных пространств «СОПКИ.СПОРТ» для бесплатных занятий физической культурой молодёжи до 35 лет. Только за первый квартал 2023 года зафиксировано больше 15 тысяч посещений «СОПОК.СПОРТ».

«Это не просто площадки для досуга молодёжи, это современные креативные пространства. В рамках выездов я общаюсь в том числе с молодыми людьми, они про «СОПКИ» знают, ходят в них, очевидно, что это уже состоявшийся проект. Но это не значит, что мы должны успокоиться, коллеги, постоянно нужно насыщать пространства важными, интересными проектами и мероприятиями, в том числе в рамках «Движения Первых». Надеюсь, что еще более активно ребята будут задействованы. Чтобы всегда кипела жизнь, чтобы молодым ребятам было интересно», – подчеркнул Андрей Чибис.

В 2022 году Мурманская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Регион получил возможность создать первый центр по стандартам Росмолодёжи, федеральная субсидия составила более 27 млн рублей. Средства направлены на ремонт помещения и закупку оборудования.

«Центр расположится на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» города Кандалакша. Очень достойный проект. В рамках своего последнего выезда в муниципалитет осмотрел его. Прошу профильный комитет и администрацию муниципалитета, как мы и договорились, реализовать его с учётом дополнительно принятых решений», –

В Мурманской области действует порядка 30 видов мер поддержки молодёжи. В их числе это стипендии и гранты, которые направлены на поддержку и конкретных молодых людей и молодежных объединений.

Талантливая молодёжь может претендовать на именную стипендию губернатора Мурманской области. Общая сумма такой поддержки составляет 5,2 млн рублей ежегодно. В прошлом году лауреатами стипендии губернатора Мурманской стали 125 человек, которые получили по 37 тысяч рублей, ещё 6 человек удостоены стипендии в размере 100 тысяч рублей.

«В 2022 году была учреждена новая мера поддержки – это специальная стипендия в 15 тысяч рублей ежемесячно для активной молодёжи региона. На неё могут претендовать и представители работающей молодёжи. Лауреатами специальной стипендии уже стали 100 человек, среди них представители разных профессий, и люди искусства, спорта. Также введена стипендия для молодых учёных – победителей конкурсного отбора. 30 человек с этого года получают ежемесячную стипендию в 20 тысяч рублей», – прокомментировал глава региона.

Молодые учёные вошли в приоритетную категорию региональной программы «Свой дом в Арктике» и могут получить сертификат на покупку дома в 1,5 млн рублей.

Были введены меры поддержки ординаторов и студентов медвузов, проходящих целевую подготовку. С января этого года повышена дополнительная стипендия: для ординаторов-целевиков до 10 тысяч рублей, а для «отличников» и «хорошистов» из числа целевиков – до 6 тысяч рублей. Помимо студентов медвузов, на дополнительную стипендию могут претендовать отличники колледжей и техникумов. Поддержка равна 10 тысячам рублей.

Губернатор также напомнил, что в нашем регионе молодые учителя получают зарплату не менее 40,5 тысячи рублей с первого дня работы, а с апреля 2020 года введен новый принцип начисления северных надбавок.

«До 80% от зарплаты – с первого дня работы и для молодых специалистов области, и для прибывающих в регион, увеличен их возраст с 30 до 35 лет. На сегодняшний день по такому принципу выплаты получают свыше 2 100 человек. И сейчас мы все вместе работаем над тем, чтобы этот принцип распространялся не только на бюджетную систему Мурманской области, но и другие регионы ввели эту меру, а также чтобы она распространилась на федеральных госслужащих. На заседании Госсовета в декабре 2022 года с Президентом эту тему обсуждали, решение было принято, рассчитываем, что в ближайшее время мера будет реализована», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, говоря о добровольчестве, губернатор отметил, что это отдельное и важное направление молодёжной политики. Единый волонтёрский центр, Комитет молодёжной политики, штаб акции «Мы вместе» и «Единая Россия» ежегодно организовывают более 1000 акций для вовлечения северян в волонтерскую деятельность.

«Одна из главных акция сегодня – «Север помогает» по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных и участников СВО. Благодарю всех, кто в этой работе участвует, за чёткую и достойную организацию, а жителей – за помощь. Отдельное спасибо ребятам из «Молодой Гвардии», которые выезжают на территории новых территорий Российской Федерации, работают в госпиталях, помогают бойцам и поддерживают их. Это ещё раз доказывает, какая активная, искренняя, вовлеченная и патриотически настроенная у нас молодёжь», – отметил Андрей Чибис.

Подводя итог выступления, губернатор отметил, что с 2019 по 2022 год на поддержку и реализацию всех направлений молодёжной политики в регионе направлено 600 миллионов рублей.

«Также в этом году в общей сложности будет направлено 255 миллионов рублей на продолжение реализации проектов и мероприятий. И мы видим эффект и результат этих инвестиций. Они оценены и федеральным правительством, и нашими жителями», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru