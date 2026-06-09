Мурманская область — в топ-30 регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства

Мурманская область совершила заметный рывок в Национальном рейтинге развития государственно-частного партнёрства (ГЧП), опубликованном Министерством экономического развития РФ. Регион вошел в топ-30 общего зачета, поднявшись сразу на пять позиций, и одновременно занял третье место в России по качеству нормативно-институциональной среды.

Аналитики высоко оценили юридический фундамент, выстроенный в области для запуска инфраструктурных проектов. Третья строчка в блоке «Нормативно-институциональная среда» означает, что в регионе созданы эталонные условия для структурирования сложных сделок — как крупных концессий, так и муниципальных ГЧП-проектов.

«Занять третье место в стране по качеству нормативной базы — это значит пройти аудит на «пять с плюсом» перед самым требовательным инвестором, — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — Сегодня бизнес, заходя в наш регион, четко понимает правила игры, видит понятные и стабильные алгоритмы работы. Именно этот фактор, а не только географические преимущества, становится решающим аргументом для локализации ГЧП-проектов в Арктике».

Комплексная работа позволила региону улучшить сводный показатель в общем рейтинге, поднявшись на пять строчек и закрепившись в топ-30. Достигнутые позиции — закономерный итог системной политики правительства Мурманской области по привлечению внебюджетных средств в модернизацию ЖКХ и социальной сферы. Именно за счет механизмов ГЧП сегодня в Заполярье обновляются системы теплоснабжения и реализуются крупные инвестиционные проекты, нацеленные на повышение качества жизни северян.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, рейтинг регионов по уровню развития ГЧП — это официальный инструмент Минэкономразвития России, который отражает не только объем заключенных соглашений, но и зрелость управленческой команды, проработанность правовой базы и открытость региона для частных инвестиций в публичную инфраструктуру. Ознакомиться с полными результатами и методологией оценки можно на сайте Министерства экономического развития РФ в разделе «Государственно-частное партнёрство».