Мурманская область – в тройке лидеров Национального экологического рейтинга регионов России

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам этого лета, где Мурманская область занимает третью позицию в рейтинге субъектов России и первую по Северо-Западу.

«В этом году в России, а также в её арктических регионах, помимо значимых экологических событий, прошли масштабные патриотические акции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Силами волонтёров общественного экологического проекта «Чистая Арктика» были проведены значительные работы по ремонту и благоустройству воинских мемориалов и братских захоронений в Республике Карелия и Мурманской области», - поделилась Анастасия Фатерина, руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля», руководитель волонтёрских групп АНО «Чистая Арктика».

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, в нашем регионе регулярно проводятся мероприятия по охране природы, ликвидации накопленного вреда и экологические акции. И далее будут успешно развиваться экологические инициативы, проводиться активное сотрудничество с научными учреждениями, представителями бизнеса и вовлечение волонтеров в экологические проекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554311/#&gid=1&pid=1