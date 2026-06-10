Мурманская область — вторая в России по уровню сервиса в сфере занятости

По итогам федерального мониторинга качества клиентского опыта за первый квартал 2026 года служба занятости Мурманской области поднялась на вторую строчку общероссийского рейтинга и стала абсолютным лидером в Северо-Западном федеральном округе.

В рамках исследования, охватившего все 89 субъектов Российской Федерации, оценивалась работа кадровых центров по 20 ключевым критериям клиентских ожиданий — от доступности и удобства помещений до скорости решения кадровых задач. Итоговый индекс Мурманской области составил 92,35 балла из 100 возможных.

Высокие показатели стали закономерным итогом масштабной трансформации системы центров занятости населения, стартовавшей в регионе несколько лет назад. Сегодня в Заполярье функционируют 14 современных кадровых центров. Девять из них, включая офисы в Кировске, Кандалакше, Апатитах и Никеле, прочно закрепились в топ-100 лучших центров РФ, а Кольский кадровый центр возглавил федеральный рейтинг лучших клиентских офисов «Работа России».

«Наша ключевая задача — кардинально сократить дистанцию между соискателем и работодателем, — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова. — Благодаря внедрению адресного сопровождения среднее время поиска работы для соискателя теперь составляет 53 дня. Для бизнеса эффект ещё заметнее: срок закрытия вакансий сократился в 1,4 раза — с 87 до 59 дней. Только за первые пять месяцев этого года мы помогли 3 тысячам жителей обрести стабильный доход, а 236 компаниям региона — оперативно укомплектовать штат квалифицированными кадрами».

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, индекс клиентоцентричности является инструментом федерального мониторинга, оценивающим работу кадровых центров «Работа России», с 2023 года. Совершенствование качества предоставляемых ими мер поддержки и сервисов входит в задачи национального проекта «Кадры».

Фото (Кадровый центр «Работа России» Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/569260/#&gid=1&pid=1