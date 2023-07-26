Мурманская область близится к 100% обработке ТКО

Указом Президента Владимира Путина о национальных целях развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» определена одной из национальных целей развития до 2030 года. Одним из показателей является создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивающей стопроцентную сортировку, а также двукратное снижение объемов отходов, направляемых на полигоны.

На достижение поставленных президентом задач направлен федеральный проект «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология».

«По итогам прошлого года установленные для Мурманской области региональные показатели и результаты достигнуты в полном объёме. На сегодняшний день у нас в регионе уже обрабатывается 99,6% ТКО» – прокомментировал и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Сергей Лупанский.

Развитие промышленной инфраструктуры обращения с ТКО, а также распределение потоков этих отходов на территории Мурманской области создали условия для достижения к 2030 году обозначенной национальной цели, отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru