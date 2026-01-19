Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер. 19 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег.

Сегодня, 19 января, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.

20 января - временами снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.