Мурманская область. Арктика (16+)19.01.26 08:00
Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер. 19 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег.
Сегодня, 19 января, будет облачная, ночью с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём -1-6°. Гололедица.
20 января - временами снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.
