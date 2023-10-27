Мурманская область будет представлена на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве

4 ноября в Москве на ВДНХ стартует уникальный проект, инициированный Президентом Владимиром Путиным: международная выставка-форум «Россия», где будут представлены важнейшие достижения страны в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, сферах транспорта, строительства, науке и культуре, международном сотрудничестве.

Экспозиция Мурманской области будет в зоне «В» 75-го павильона, где участники и гости мероприятия познакомятся с историей, реализуемыми проектами и большим потенциалом арктического субъекта.

В экспозиции региона можно будет увидеть главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья «Алёша» и разбивающий льды атомный ледокол «Ленин». Внутри ледокола – иммерсивная комната с мультимедийным экраном, посетив которую, можно попасть из прошлого в настоящее региона. Также в зоне экспозиции созданы интерактивно-информационные фиджитальные зоны, где собраны интересные факты, вдохновляющие истории людей, связавших жизнь с Крайним Севером, представлены промышленные и туристические возможности Мурманской области. Ко всему прочему, посетители стенда Заполярья смогут попробовать себя в роли капитана ледокола, идущего в караване судов по Северному морскому пути или выполнить задание на подводной лодке Северного флота.

Выставка-форум будет работать полгода – до 12 апреля 2024 года, и станет крупнейшей событийной площадкой страны. На весь период проведения «России» запланирована масштабная культурно-развлекательная, детская, образовательная и деловая программы. Кроме того, по экспозиции будут организованы тематические экскурсии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Дни регионов, с 8 ноября по 14 января, каждый субъект Российской Федерации станет центром выставки и получит дополнительные возможность презентовать свои достижения в различных сферах, а также продемонстрировать выступления творческих коллективов и гастрономические особенности региональной кухни. День Мурманской области пройдёт в пятницу, 22 декабря. Вход для посетителей на форум-выставку «Россия» будет свободным.

Подробнее ознакомиться с графиком работы, мероприятиями и новостями выставки можно на сайте проекта.

Фото: https://gov-murman.ru