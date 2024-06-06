Мурманская область будет сотрудничать с Запорожской областью в сфере инвестиционного развития

5 июня в рамках «нулевого» дня Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Запорожской области.

Церемония подписания прошла в Невской ратуше во время общего собрания членов Национальной ассоциации агентств инвестиционного развития (НААИР). Подписи в документе поставили генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса и генеральный директор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин.

Мурманская область с 2023 года оказывает всестороннюю помощь городу Приморску, который входит в состав Запорожской области. В связи с этим установление партнёрских отношений между агентствами развития двух регионов в сфере инвестиционного развития – логичное продолжение заданного курса.

«За десять лет работы Корпорация развития Мурманской области накопила солидный опыт сопровождения инвестиционных проектов различной сложности, а также запускала совместные проекты с инвесторами. Инвестиционный портал Мурманской области, который мы сопровождаем, не раз удостаивался наградами ведущих отраслевых премий, кроме того, у нас в регионе успешно работает институт инвеступолномоченных. Мы готовы делиться с Запорожской областью нашими практиками по привлечению инвесторов, оказывать методическое сопровождение и проводить совместные мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций сотрудников. Коллеги не так давно начали работу и перед ними сейчас стоит множество первостепенных задач, по сути, сейчас происходит закладка фундамента организации, которая будет помогать инвесторам развивать Запорожскую область в дальнейшем. Это интересная и сложная задача», – сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

«Нам интересен опыт Мурманской области в создании условий для жителей арктических территорий и развития инфраструктурных проектов в сфере туризма, инструменты привлечения частных инвестиций. Эти направления могут стать приоритетными в нашем сотрудничестве», – отметил генеральный директор Корпорации развития Запорожской области Герман Пришвин.

Напомним, по оценке Национальной ассоциации агентств инвестиционного развития, проверенной в 2023 году, Корпорация развития Мурманской области вошла в число наиболее эффективных агентств развития в стране.

Фото: https://gov-murman.ru