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Мурманская область. Арктика (16+)24.12.21 12:30

Мурманская область будет впервые представлена в Ассоциации волонтёрских центров

Состоялось очередное заседание совета Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ), по итогам которого в состав Ассоциации был принят ГОБУМП «Региональный центр добровольчества». Региональный центр добровольчества занимается продвижением волонтёрского движения в Мурманской области, поэтому вступление в Ассоциацию даст новый виток развития добровольчества в регионе.

«Впервые Мурманская область будет представлена в составе Ассоциации волонтёрских центров. Для нас большая честь, что Региональный центр добровольчества вошел в число членов Ассоциации и стал частью большой команды. Будем рады знакомству с новыми для нас региональными центрами, сотрудничеству и обмену опытом. Вместе мы сможем укреплять идеологию добровольчества в своём регионе, а благодаря Ассоциации сможем транслировать и реализовывать федеральные проекты», – рассказала директор ГОБУ МП «Региональный центр добровольчества» Татьяна Бодня.

Члены АВЦ получают возможность быть соорганизаторами крупнейших национальных волонтерских программ, участвовать в значимых событиях и формировании федеральной повестки развития добровольчества в России, находить партнёров в сообществе Ассоциации и получать поддержку своих инициатив.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, на сегодняшний день членами АВЦ являются 167 организаций из 83 регионов и более 1 млн волонтёров по всей стране.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432976/#&gid=1&pid=1

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