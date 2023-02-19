Мурманская область четвертый год подряд принимает участие в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»

Она образована в 2015 году путём слияния двух олимпиад: инженерной олимпиады «Будущее России» и олимпиады школьников «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности». С каждым годом количество победителей и призёров олимпиады в регионе растёт.

В данный момент идёт заключительный этап олимпиады. Результаты северян станут известны в апреле-мае.

Накануне в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске состоялась встреча оргкомитета, которую посвятили 10-летнему юбилею многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», проводимой ежегодно Союзом машиностроителей России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в мероприятии участвовал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутат Государственной Думы РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, руководители ведущих вузов страны, а также руководитель аппарата Мурманского РО «СоюзМаш» Евгения Бурнашова.

«Ранняя профориентация, подготовка кадров для промышленности – один из наших приоритетов. Олимпиада позволяет участникам заявить о своих способностях и талантах, а нам находить способных ребят, чтобы привлекать их в регион», – отметила Евгения Бурнашова.

Фото: https://gov-murman.ru