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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 15:00

Мурманская область демонстрирует высокий уровень цифровизации массовых услуг

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» способствует повышению удовлетворенности жителей Мурманской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Доля обращений за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде по итогам шести месяцев 2025 года составляет 97,62%.

«Здесь регион на достаточно высоком уровне. Доля обращений гражданами за получением данных услуг постоянно растет. Мы также показываем хорошие результаты по доле услуг, которые оказываем в электронной формате: процент выполнения этого показателя составляет 104,2% от плана», – сообщила 29 июля на заседании правительства первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Все 89 массовых социально значимых услуг региона успешно переведены в электронную форму и доступны для граждан. Самыми популярными остаются удаленная запись в школы и колледжи, компенсация родителям, дети которых посещают детский сад, путевки для организации детского отдыха летом, запись юных северян на кружки и секции.

Таким образом, Мурманская область демонстрирует высокий уровень цифровизации массовых услуг, широкую доступность и простоту в использовании сервисов Единого портала государственных услуг и Регионального портала государственных услуг, а также удобство пользования электронными сервисами для населения.

«Нацпроект, действующий с начала года, продолжает мероприятия, реализованные за прошедшие пять лет. Прежде всего они связаны с качественной организацией работы, с нашими многофункциональными центрами. Новое же заключается в том, что мы за следующую «пятилетку» должны обеспечить 100% установку российского программного обеспечения, используемое в деятельности органов государственной власти и муниципалитетов», – сообщила Оксана Демченко.

В настоящий момент этот показатель составляет 85,46%.

Министерство цифрового развития Мурманской области отмечает, что в рамках стратегии «На Севере – жить!» в Мурманской области также продолжается развитие собственных информационных систем. Практически каждая из них доступна жителям региона на портале «Наш Север» в разделе «Сервисы».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551121/#&gid=1&pid=1

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