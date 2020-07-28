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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 08:30

Мурманская область должна стать центром арктического туризма и создания необходимой инфраструктуры для отдыха на воде

Такое заявление  сделал губернатор Андрей Чибис вчера на встрече с участниками экспедиционного похода в рамках подготовки к Большой арктической регате (БАР). Самая северная гонка на парусных яхтах запланирована летом 2021 года в акватории между Мурманском и Нарьян-Маром.

На плавпричале Мурманского морского вокзала глава региона обсудил с инициатором и генеральным продюсером проекта Станиславом Корякиным, прибывшим в областной центр из Санкт-Петербурга на парусной яхте «Мария», возможные варианты реализации масштабного проекта.

«Мурманская область должна стать центром арктического туризма, центром создания инфраструктуры для отдыха на воде в Арктике. Первый экспедиционный поход имеет не только практическое значение, это также некий символ запуска масштабного проекта. Мы планируем создать специальную группу для выработки набора финансовых и юридических решений. Будем работать над тем, чтобы в новый нацпроект по туризму включили финансирование создания и развития необходимой портовой инфраструктуры», – подчеркнул Андрей Чибис.

Разведывательный яхтенный поход стартовал 5 июля в северной столице. За всю экспедицию участники преодолеют около 3000 морских миль через Шлиссельбург, Беломорканал, Архангельск, Мурманск, Нарьян-Мар, Соловки, Петрозаводск для оценки маршрута будущей «БАР». Путь рассчитан на маломерные суда и проложен с учетом экспертизы возможных стоянок, оценки погодных и организационных условий, обеспечения безопасности.

Подготовительный этап был запущен два года назад. В апреле прошлого года в Мурманске прошло первое заседание организационного комитета «БАР» при правительстве региона. Станислав Корякин пояснил: «БАР» – это не только гонка яхт, это идеологический концепт, обозначающий роль России в Арктике, новые технологии, деловая программа и культурная среда. Проект имеет несколько граней, которые в совокупности должны перезапустить индустрию отдыха на воде и дать толчок развитию прибрежных территорий».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «БАР» – уникальный проект, объединяющий гонки на яхтах, научно-исследовательскую экспедицию, культурно-деловые события и путешествия. В числе ключевых задач – развитие индустрии отдыха на воде и социально-экономическое развитие прибрежных зон, продвижение арктических территорий России, развитие маломерного флота и водного туризма по Северному морскому пути. Кроме того, в рамках ежегодной регаты будут проводиться научные исследования, в том числе оценка климатических изменений в Арктике и экологический мониторинг.

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