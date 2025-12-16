Мурманская область дополнительно получит более 550 млн рублей на закупку мазута

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил об увеличении объёмов федеральной помощи, направленной на обеспечение энергетической стабильности и социального развития региона.

«Мурманская область дополнительно получит из федерального бюджета более 550 млн рублей на компенсацию затрат на закупку мазута во II квартале этого года. Напомню, что в этом году мы уже добились помощи от федерального правительства в размере 2,5 млрд рублей. Общий объём поддержки для региона в этом году составляет более 3 млрд рублей», – заявил глава регион.

Благодаря принятию системного решения по компенсации затрат на закупку мазута у региона появилась возможность высвободить средства для решения ключевых задач — развития социальной сферы.

Губернатор выразил признательность Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и правительству России за оперативное реагирование и существенную поддержку в условиях текущих экономических вызовов.

Особый акцент в ходе совещания был сделан на ходе работ по реализации решения о газификации региона. Главным преимуществом которой станет модернизация котельных. Они перейдут с дорогостоящего мазута на газ, что позволит оптимизировать платежи за отопление.

Региональное Министерство информационной политики напоминает, что на прошлой неделе губернатор обсудил ход реализации поручения президента о газификации области с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером.

Президент поручил обеспечить строительство газопровода не позднее 2030 года. В октябре этого года была подписана первая программа газификации Мурманской области на 2026–2030 годы. В ней предусмотрено подключение к сетевому газу крупных котельных и объектов теплоснабжения региона.