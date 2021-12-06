За перевыполнение плана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Мурманская область дополнительно получит из федерального бюджета более 155 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу поблагодарить Юрия Валерьевича Сердечкина, региональный Минтранс, дорожников – тех, кто четко отработал свои проекты и направления в этом году. Помимо высокой оценки руководством страны нашей работы по дорогам с учетом очень короткого строительного периода, регион получит еще и дополнительное финансирование от федерального правительства», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил профильному ведомству подготовить предложения по распределению дополнительных средств на следующий год, чтобы заблаговременно провести конкурсные процедуры.

Напомним, Мурманская область вошла в топ лучших регионов России по достижению показателей дорожного нацпроекта. За год в регионе было обновлено 95 километров асфальта, 38 объектов из плана 2021 года и ещ` 9 – из плана нацпроекта на следующий год. Это на 58% больше, чем было сделано в прошлом году.

Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках нацпроекта распределен соответствующим распоряжением правительства Российской Федерации. Средства в 2021 году будут направлены на оплату работ по объектам 2022 года, которые были выполнены опережающими темпами. Оставшиеся средства будут уже в следующем году направлены на увеличение объёмов работ по приведению региональных дорог в нормативное состояние.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на данный момент в 2022 году планируется отремонтировать дорогу из Североморска в Североморск-3, автомобильную дорогу Кола – Мурмаши, автоподъезды к Корзуново, Североморску и Заполярному.