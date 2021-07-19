Мурманская область дополнительно получит порядка миллиарда рублей на нужды системы здравоохранения

Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«С учётом ранее, две недели назад, выделенных 208 млн рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом. Прошу Минздрав первый транш, который уже пришёл, максимально быстро довести до наших лечебных учреждений», - подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и чёткую отработку вопроса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уже поступившие в регион 208 млн рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом.