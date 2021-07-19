Молодёжную хоккейную команду Мурманской области назвали «Арктика»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди могут многое – от «Скорой помощи для памятников» до скульптуры, которая извлекает музыку из ветра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.21 14:30

Мурманская область дополнительно получит порядка миллиарда рублей на нужды системы здравоохранения

Мурманская область получит из федерального бюджета дополнительные средства на нужды системы здравоохранения. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«С учётом ранее, две недели назад, выделенных 208 млн рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом. Прошу Минздрав первый транш, который уже пришёл, максимально быстро довести до наших лечебных учреждений», - подчеркнул глава региона.

Губернатор поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову за помощь в выделении средств и чёткую отработку вопроса.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, уже поступившие в регион 208 млн рублей будут направлены на укрепление стационарной медицинской помощи больным коронавирусом.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области сменился лидер по росту цен: картофель подешевел, а морковь подорожала на 8,2%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 18 копеек, евро – на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис: развитие «зелёной» энергетики может стать одним из драйверов экономики Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года законодательством Российской Федерации устанавливаются новые требования к работодателям и органам власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика