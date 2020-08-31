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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.20 11:15

Мурманская область достойна индивидуального подхода в дизайне городской среды – Михаил Кудряшов

В Мурманской области продолжается благоустройство территорий. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» общий процент выполненных работ на дворовых территориях составляет 82, закончены работы на 81 объекте. В свою очередь, на общественных пространствах выполнение на сегодняшний день составило 75%, завершены работы на 5 объектах. В среднем по области темпы не вызывают опасений. Об этом доложил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов в ходе оперативного совещания, которое провел губернатор Андрей Чибис.

«За ближайший месяц максимально все работы по благоустройству по всем программам мы должны завершить. Я призываю руководителей не упускать из внимания окончание сезона, не расслабляться самим и четко контролировать подрядчиков, чтобы все объекты были приведены в порядок в надлежащие погодные условия и с должным качеством», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как рассказал Михаил Кудряшов, в 2020 году в регионе реализуется программа «Центра городского развития Мурманской области» по установке новых детских и спортивных площадок. На сегодняшний день 22 из них переданы муниципальным образованиям, ещё на семи планируется принять работы на этой неделе, остальные будут завершены до конца сентября.

«Во исполнение поручения губернатора, на 2021 год министерство поставило для себя задачу уйти от стандартных решений и типового оборудования, которые устанавливаются по программам благоустройства. Мурманская область достойна индивидуального подхода в дизайне городской среды, – отметил Михаил Кудряшов. – Также для нас принципиально важно, чтобы впредь мы такие социально-важные проекты реализовывали не в конце сезона, а намного раньше».

В Мурманской области в этом году реализуются проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года на набережных в Коле и Мончегорске. Процент выполнения работ на обоих пространствах на понедельник составил уже 72% и 73% соответственно. Подрядчик занимается устройством покрытий и установкой малых архитектурных форм. Заказчик ежедневно предоставляет отчёт по темпам и объёмам выполненных работ в профильное министерство. Оба проекта реализуются в соответствии с графиком.

На особом контроле находится благоустройство трёх общественных территорий в столице Заполярья. Общий объём выполнения – 58%. На Аллее полярной дивизии и зелёной зоне вдоль улицы Капитана Копытова работы выходят на завершающую стадию. При реализации проекта набережной Ледового озера региональными властями особо рекомендовано городскому заказчику предпринять меры по воздействию на подрядчика для наращивания темпов и увеличения мощностей.

В Министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области продолжается подготовка программы благоустройства региона на 2021 год. Сегодня на основе заявок муниципалитетов формируется материал для заседания Межведомственной комиссии для утверждения адресного перечня объектов будущего года и распределения субсидии между муниципальными образованиями.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.

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