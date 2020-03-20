Мурманская область готова к безопасному прохождению периода половодья и пожароопасному сезону 2020 года

Мурманская область готова к весеннему половодью и предстоящему пожароопасному сезону. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил губернатор Андрей Чибис. Заседание в режиме видеоконференцсвязи провеё полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«Паводковые явления и природные пожары ежегодно отмечаются во всех субъектах округа. В прошлые годы благодаря принятым управленческим решениям и слаженным действиям территориальных сил РСЧС эффективно решалась главная задача противопожарного периода – защита населенных пунктов и детских лагерей, расположенных в лесных массивах. Такой результат находится в прямой зависимости от качества и полноты проведенных превентивных мероприятий», – открывая заседание, подчеркнул Александр Гуцан.

Говоря о подготовке Мурманской территориальной подсистемы РСЧС к предстоящему весеннему паводку, глава региона отметил, что ситуация находится на контроле. Утверждён план мероприятий по снижению рисков и реагированию на ЧС, в органах местного самоуправления созданы противопаводковые комиссии, регулярно ведется мониторинг и контроль за состоянием водных объектов. По прогнозам, на территории региона в зоне возможного подтопления один населенный пункт – село Варзуга Терского района. Сегодня там расположен 41 дом и проживает менее 100 человек. По словам губернатора, чёткий план действий по смягчению рисков детально проработан со всеми службами, отвечающими за безопасность граждан. При необходимости пункт временного размещения людей будет развернут на базе местной школы и дома культуры.

Особое внимание было уделено теме обеспечения мер безопасности в пожароопасный сезон 2020 года. Губернатор подчеркнул, что утвержден дополнительный набор мер по оснащению Мурманской базы авиационной охраны лесов. В планах приобрести в этом году новую лесопожарную технику и оборудование. Также по проекту «Умный регион» будет завершена работа по внедрению комплексной системы экстренного оповещения населения о ЧС.

«Все необходимые мероприятия по подготовке к весеннему паводку и пожароопасному сезону в Мурманской области проведены. Необходимые силы и средства имеются, но мы понимаем уровень риска и важность обеспечения безопасности населения, поэтому принято решение усилить мурманскую авиабазу и закупить технику. Ситуацию держу на личном контроле», – сказал губернатор, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.