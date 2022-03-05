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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 13:30

Мурманская область готова к паводку и пожароопасному сезону

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане. Темой обсуждения стала организация работы по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком и лесными пожарами.

В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Алексей Серко, начальники территориальных органов МЧС России, Росгидромета, Рослесхоза, Росприроднадзора, Ростехнадзора в Северо-Западном федеральном округе, высшие должностные лица регионов, представители Западного военного округа.

Полномочный представитель напомнил о сложном пожароопасном периоде, с которым столкнулись, в том числе, и регионы Северо-Запада России в 2021 году.

«Следует повысить эффективность мониторинга пожарной опасности в лесах, увеличить штат парашютно-десантной пожарной службы, обеспечить своевременное реагирование на возникающие пожары на удаленных территориях для их ликвидации в первые сутки», - подчеркнул Александр Гуцан.

В рамках подготовки мероприятий по защите населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков Александр Гуцан поручил руководителям регионов принять неотложные меры по надлежащему регулированию хозяйственной деятельности в зонах периодического затопления и подтопления, заблаговременно создать в населенных пунктах, где есть такие риски, необходимые запасы материальных, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного жизнеобеспечения населения.

Глава Мурманской области доложил полпреду о состоянии дел в регионе.

«В области продолжает идти снег. Все подготовительные мероприятия по этому поводу мы провели, к паводкам готовы. По итогам прошлых лет установили зоны возможного затопления. Всё, что необходимо было сделать по теме паводков и таяния снега, с учётом опыта 2020 года, мы на сегодняшний день предусмотрели. Что касается пожароопасного сезона, хочу сказать спасибо коллегам за увеличение федерального финансирования. Соответственно, также все процедуры в ближайшее время будут запущены, заблаговременно заключены договоры. Необходимые ресурсы, в том числе для нашей авиалесоохраны, имеются», - сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам заседания комиссии полномочным представителем даны поручения, направленные на усиление защиты населения и территорий округа в паводковом и пожароопасном периодах текущего года.

«Главная задача – провести паводковый и пожароопасный периоды 2022 года в контролируемом режиме, обеспечив высокий уровень безопасности населения Северо-Западного федерального округа и уверенность жителей в высокой степени защищенности», - подытожил Александр Гуцан.

 

 

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4693705

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