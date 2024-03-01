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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.24 15:00

Мурманская область готова к переходу от «Цифровой экономики» к «Экономике данных» - Мария Гаврилова

К 2030 году в России будут сформированы цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, об этом вчера сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что интегральные платформы открывают огромные возможности для развития регионов и городов, для эффективного управления программами и национальными проектами.

«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие 6 лет не менее 700 миллиардов рублей», – сказал Президент РФ.

Глава государства отметил, что важным элементом цифровых платформ являются алгоритмы искусственного интеллекта. Уже подписан соответствующий указ об утверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ.

«В ней поставлены новые цели, в том числе, обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. Их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере, это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз. Это абсолютно реалистичная задача. В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных», – подчеркнул Владимир Путин.

«Мурманская область готова к переходу от «Цифровой экономики» к «Экономике данных». В регионе открыт первый в Арктической зоне Центр обработки данных, продолжается совместная работа с компаниями, которые производят оборудование, создают программное обеспечение», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, отвечающая за цифровую трансформацию в регионе.

Она также отметила масштаб цифровизации государственных услуг, о котором сказал президент.

«В Мурманской области 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг выведены на Единый портал «Госуслуги». Президент подчеркнул, как важно выстраивать работу всех уровней власти вокруг интересов каждого человека, каждой семьи, предоставлять услуги проактивно, в удобном формате. У жителей Заполярья такая возможность есть, и они активно её используют. Если по итогам 2022 года в электронном виде было подано 64 тысячи заявлений, то в 2023 году – более 80 тысяч заявлений. Мы видим рост популярности портала госуслуг на реальных цифрах», – сказала Мария Гаврилова.

Минцифры, Минэкономразвития и Минфин России при участии АНО «Цифровая экономика», а также участников отрасли должны разработать паспорта федеральных проектов национального проекта «Экономика данных» к 28 марта 2024 года.

 

Фото: https://it.gov-murman.ru/news/509083/#&gid=1&pid=1

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