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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 10:15

Мурманская область готова к приёму туристов в летний сезон

О возможностях для летнего отдыха на Кольском полуострове вчера в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассказал председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу мировой туриндустрии. В 2020 году число иностранных гостей в Мурманской области сократилось, при этом усилилась работа по наращиванию привлекательности региона для россиян и созданию инфраструктуры для комфортного туризма.

«Отмечается регулярный рост количества туроператоров, которые представляют всевозможные варианты отдыха для жителей Мурманской области и гостей региона. На данный момент зарегистрировано 50 туроператоров», – сообщил Александр Елисеев.

Озвучен топ-5 направлений для отдыха в Мурманской области в летний сезон, в который вошли Хибины, Полуострова Средний и Рыбачий, Териберка, Терский берег и Сейдозеро.

«Летний туризм в Мурманской области это преимущественно активные виды отдыха, среди которых виндесерфинг и сапсерфинг, катание на квадроциклах и багги, дайвинг, сплавы по рекам, прогулки по заповедникам и многое другое», – перечислил глава ведомства.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, особое внимание приковано к арктической кухне. Мурманская область является активным участником федерального проекта «Гастрономическая карта России», благодаря которому регион вошёл в число лидеров гастрономического туризма в Российской Федерации. В 2020 году 11 объектов питания первыми в стране получили сертификаты соответствия «Гастрономическая карта России». Региональная команда представляет область на многочисленных международных мероприятиях. В 2021 году сертификацию предстоит пройти новым объектам питания. 

«Хотел бы отметить антикризисную меру, которая реализуется Федеральным агентством по туризму, – это программа «туристического кэшбэка». Она пользуется особой популярностью у жителей России. До 20 тысяч рублей турист получает не бонусами, не скидкой на следующую поездку, а автоматически деньгами на зарегистрированную в бонусной программе карту платежной системы «МИР», – подчеркнул председатель комитета.

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