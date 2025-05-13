Мурманская область готова представить уникальные предложения летнего туристического сезона

Кольское Заполярье традиционно привлекает туристов со всей страны. Вчера в правительстве региона северянам и гостям Мурманской области рассказали о новинках летнего туристического сезона.

«С каждым годом растёт количество гостей, приезжающих к нам. Ранее уже говорил, что в 2024 году был установлен новый рекорд – Мурманскую область посетили 761 тысяча человек! Рост туристического потока – это дополнительный стимул для создания новой инфраструктуры и развития малого и среднего бизнеса», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В 2025 году продолжится работа по улучшению транспортного сообщения с ключевыми городами России, включая прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ряда других крупных городов, что повысит доступность региона и поможет привлечь больше гостей в Арктику. Часть этих маршрутов – субсидируемые.

«Мурманская область признана лидером автотуризма, получив гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства». Благодаря плану «На Севере – жить!» развивается флагманский автомаршрут «От Белого до Баренцева», а также появляются новые объекты инфраструктуры для автопутешественников: заправки, зоны отдыха и кафе с блюдами арктической кухни. Растёт количество сезонных активностей. Летом 2025 года мы представим новые туристические продукты, включая уникальные экскурсии, такие как автотур в Дальние Зеленцы, морские прогулки по Кольскому заливу и экскурсии с выходом в открытое море из Мурманска», – рассказал глава региона.

Набирает популярность событийный туризм: в календаре «51 событие Мурманской области» на портале Туристского информационного центра собраны все даты и форматы мероприятий от гастрономии до спорта и культуры на весну-лето 2025 года.

На постоянной основе ведётся работа по повышению качества предоставления туристических услуг, аттестации гидов. Сегодня на территории Мурманской области работают более 150 аттестованных специалистов.

Подробнее о предложениях летнего сезона рассказала генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» Анастасия Иванова. По итогам доклада губернатор Андрей Чибис поручил активизировать работу по информированию граждан о заполярных туристических продуктах и за пределами региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/