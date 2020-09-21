Мурманская область готова принять участие в конкурсе в рамках реализации национального проекта по туризму

Проекты Мурманской области будут заявлены на участие в конкурсе в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сегодня на пресс-завтраке в Мурманске заявил губернатор Андрей Чибис.

«Мурманская область готова участвовать в конкурсе проектов по туризму. Мы с главой Ростуризма Зариной Валерьевной подробно обсудили вопросы, связанные с тем, как сделать так, чтобы задуманные проекты были конкурентоспособными, стали победителями и вошли в проект. Конкуренции мы не боимся. Мурманская область уникальна, и наши проекты, безусловно, будут отвечать всем критериям конкурса», – заявил Андрей Чибис.

Подробнее о критериях оценки туристических проектов рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Возможность принять участие в конкурсе будет у всех регионов. Побеждать будут самые подготовленные, и те, которые представят проекты, повышающие доступность туризма и влияющие на достижение целевых показателей национального проекта. Одними из ключевых критериев станут и количество отдыхающих граждан, и инвестиции, и рабочие места, а также доходы в экономику нашей страны от иностранных туристов», – отметила Зарина Догузова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава Ростуризма также подчеркнула, что инструменты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достаточно универсальны и касаются развития инфраструктуры, создания условий для бизнеса, повышения его рентабельности.

В рамках пресс-завтрака руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова представила гостям арктическую кухню, команду шеф-поваров и собственников сертифицированных объектов гастротуризма в Мурманской области.

Напомним, работа по проекту «Гастрономическая карта России» в регионе началась в 2018 году. Тогда в рамках туристской площадки «Сделано в Арктике» в Мурманске разработали его дорожную карту реализации и план запуска.

За прошедший период в рамках «Гастрономической карты России» при поддержке правительства Мурманской области проведена комплексная работа по формированию, институализации и продвижению арктической кухни как в регионе, так и в Российской Федерации.