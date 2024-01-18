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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.24 11:00

Мурманская область готовится к исполнению стратегии национального проекта «Экономика данных»

Правительство Мурманской области заключило соглашение с АНО «Лаборатория цифровой трансформации» о совместной деятельности. Свои подписи под документом 17 января поставили заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, также отвечающая в регионе за цифровую трансформацию, и директор АНО «ЛЦТ» Павел Басин. Торжественная церемония состоялась в рамках «Дня цифровизации», который проводит Минцифры России на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Это первый шаг к тому, чтобы заложить основу для обмена информацией и компетенциями с коллегами в рамках подготовки Мурманской области к исполнению стратегии нового национального проекта «Экономика данных», разрабатываемого по поручению президента Владимира Путина. Ранее он отметил, что проекты, связанные с большими данными и искусственным интеллектом должны становиться доступными, выходить на рынок и реализовываться на благо граждан», — пояснила Мария Гаврилова.

«В части создания эффективных решений на основе больших данных у Лаборатории цифровой трансформации большой опыт, которым мы готовы делиться с Мурманской областью. В первом полугодии 2024 года нашими специалистами запланировано проведение семинара для отраслевых органов исполнительной власти местного правительства в рамках подготовки к выполнению мероприятий национального проекта. Впереди плодотворное сотрудничество», — сообщил директор АНО «Лаборатория цифровой трансформации» Павел Басин.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, заключение такого двухстороннего соглашения поможет Кольскому Заполярью определить эффективность разработанных мер, ориентированных на укрепление и улучшение социально-экономических показателей. По словам Павла Басины, будет проведён аудит используемых в регионе информационных систем и решений, сформирован план цифровой трансформации и организован обмен практиками управления.

Напомним, экономика данных включает в себя процессы сбора и передачи информации, развитие систем связи нового поколения, направлена на создание инфраструктуры для вычислений и хранения данных, основанной на отечественном оборудовании, технологиях и программном обеспечении.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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